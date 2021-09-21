Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США

Москва рассчитывает, что правительство США даст объяснения касательно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" Посольства РФ в Соединённых Штатах.

В дипмиссии напомнили, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак, при этом 50% из них зафиксированы именно с территории США.

"Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт", — говорится в сообщении.