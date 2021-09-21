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Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США

"Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы", подчеркнули в дипмиссии.

20 сентября, 22:45

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москва рассчитывает, что правительство США даст объяснения касательно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" Посольства РФ в Соединённых Штатах.

В дипмиссии напомнили, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак, при этом 50% из них зафиксированы именно с территории США.

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"Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт", — говорится в сообщении.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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