Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США
"Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы", подчеркнули в дипмиссии.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Москва рассчитывает, что правительство США даст объяснения касательно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" Посольства РФ в Соединённых Штатах.
В дипмиссии напомнили, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак, при этом 50% из них зафиксированы именно с территории США.
"Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт", — говорится в сообщении.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.
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