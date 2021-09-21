Посольство РФ назвало голословными заявления Госдепа о непрозрачности выборов в Госдуму
В диппредставительстве подчеркнули, что какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании.
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Дарья Ряжских
Посольство России в США отреагировало на заявление американского Госдепа о том, что выборы в Госдуму РФ якобы были непрозрачными. В дипмиссии подчеркнули, что подобные высказывания являются голословными, инсинуации американской стороны недопустимы.
"Народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы", — говорится в заявлении посольства на странице в "Фейсбуке".
В диппредставительстве добавили, что какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Половина из них шли с территории США. В свою очередь, посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отметил, что сразу же проинформировал об этом Белый дом.
Комментариев: 0