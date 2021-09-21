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Посольство РФ назвало голословными заявления Госдепа о непрозрачности выборов в Госдуму

В диппредставительстве подчеркнули, что какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании.

20 сентября, 22:09
<p>Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Дарья Ряжских</p>

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Дарья Ряжских

Посольство России в США отреагировало на заявление американского Госдепа о том, что выборы в Госдуму РФ якобы были непрозрачными. В дипмиссии подчеркнули, что подобные высказывания являются голословными, инсинуации американской стороны недопустимы.

"Народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы", — говорится в заявлении посольства на странице в "Фейсбуке".

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В диппредставительстве добавили, что какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании.

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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Половина из них шли с территории США. В свою очередь, посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отметил, что сразу же проинформировал об этом Белый дом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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