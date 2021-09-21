Посольство РФ назвало голословными заявления Госдепа о непрозрачности выборов в Госдуму

Посольство России в США отреагировало на заявление американского Госдепа о том, что выборы в Госдуму РФ якобы были непрозрачными. В дипмиссии подчеркнули, что подобные высказывания являются голословными, инсинуации американской стороны недопустимы.

"Народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы", — говорится в заявлении посольства на странице в "Фейсбуке".