НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова указала на желание ЕС создать атмосферу запугивания перед выборами в России

Дипломат напомнила, что за день до голосования Европарламент принял "жёсткий" доклад по отношениям с РФ.

20 сентября, 19:07

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Страны Евросоюза предпринимали попытки запугивания России, когда делали свои преждевременные заявления о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрожали санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание официального представителя внешнеполитической службы сообщества Питера Стано, ранее сказавшего, что выборы в Госдуму прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков".

"Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания", — отметила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Чижов предложил Евросоюзу поучиться у России организации выборов

Чижов предложил Евросоюзу поучиться у России организации выборов

Дипломат напомнила, что 16 сентября — за день до начала голосования — Европарламент утвердил "жёсткий" доклад по отношениям с Россией, предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. В этом документе предлагается расширить антироссийские санкции, рассмотреть возможность усиления европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов выборов в России, "если они будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов".

Володин назвал доклад Европарламента попыткой вмешательства во внутренние дела РФ

Володин назвал доклад Европарламента попыткой вмешательства во внутренние дела РФ

"Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так", — заявила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года. Они были введены ещё семь лет назад как ответ на ограничения со стороны Запада из-за Крыма.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова объяснила, почему закон об иноагентах в России не отменят

18 сентября, 15:52

Шенген сломался: Почему хотят ужесточить процедуру получения виз в Европу

17 сентября, 21:40

"Единая Россия" набрала 38,83% голосов на выборах в Госдуму в Орловской области

сегодня в 20:11

"Газпром" сообщил о приостановке транспортировки газа по "Силе Сибири"

сегодня в 20:17

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

сегодня в 20:04

Новости партнеров

Layer 1