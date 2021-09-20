Захарова указала на желание ЕС создать атмосферу запугивания перед выборами в России

Страны Евросоюза предпринимали попытки запугивания России, когда делали свои преждевременные заявления о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрожали санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание официального представителя внешнеполитической службы сообщества Питера Стано, ранее сказавшего, что выборы в Госдуму прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков".

"Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания", — отметила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат напомнила, что 16 сентября — за день до начала голосования — Европарламент утвердил "жёсткий" доклад по отношениям с Россией, предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. В этом документе предлагается расширить антироссийские санкции, рассмотреть возможность усиления европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов выборов в России, "если они будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов".

"Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так", — заявила Захарова.