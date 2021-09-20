Подозреваемому в убийстве пяти человек в Алма-Ате грозит пожизненный срок
Житель Казахстана открыл стрельбу по судебным исполнителям и полицейским, приехавшим его выселять.
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Уголовная статья, по которой правоохранителями было возбуждено дело против устроившего стрельбу жителя казахстанского города Алма-Аты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения. Об этом рассказал замначальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов.
"Возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, пункт 1 — "Убийство в отношении двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу", — сообщил он журналистам.
Как уточнил Абдрахманов, подозреваемого мужчину удалось задержать благодаря бойцам спецназа. При этом оружие не применялось, поскольку в доме, рядом с которым произошёл инцидент, находились женщины и дети.
Напомним, ранее житель Казахстана застрелил пять человек, приехавших его выселять по решению суда. Подозреваемый открыл огонь по судебным исполнителям, полицейским, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям. Пять человек, в том числе двое полицейских и судебный исполнитель, скончались от полученных ранений.
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