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Подозреваемому в убийстве пяти человек в Алма-Ате грозит пожизненный срок

Житель Казахстана открыл стрельбу по судебным исполнителям и полицейским, приехавшим его выселять.

20 сентября, 19:06
<p>Скриншот из видео © Соцсети</p>

Скриншот из видео © Соцсети

Уголовная статья, по которой правоохранителями было возбуждено дело против устроившего стрельбу жителя казахстанского города Алма-Аты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения. Об этом рассказал замначальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов.

"Возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, пункт 1 — "Убийство в отношении двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу", — сообщил он журналистам.

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Как уточнил Абдрахманов, подозреваемого мужчину удалось задержать благодаря бойцам спецназа. При этом оружие не применялось, поскольку в доме, рядом с которым произошёл инцидент, находились женщины и дети.

Напомним, ранее житель Казахстана застрелил пять человек, приехавших его выселять по решению суда. Подозреваемый открыл огонь по судебным исполнителям, полицейским, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям. Пять человек, в том числе двое полицейских и судебный исполнитель, скончались от полученных ранений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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