Подозреваемому в убийстве пяти человек в Алма-Ате грозит пожизненный срок

Уголовная статья, по которой правоохранителями было возбуждено дело против устроившего стрельбу жителя казахстанского города Алма-Аты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения. Об этом рассказал замначальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов.

"Возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, пункт 1 — "Убийство в отношении двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу", — сообщил он журналистам.

Как уточнил Абдрахманов, подозреваемого мужчину удалось задержать благодаря бойцам спецназа. При этом оружие не применялось, поскольку в доме, рядом с которым произошёл инцидент, находились женщины и дети.