Лайф публикует список погибших при стрельбе в пермском вузе
Жертвами нападения стали пять женщин и один молодой человек 20 лет.
Фото © LIFE
Завершилась процедура опознания погибших во время открытой стрельбы в Пермском государственном университете этим утром. Список жертв появился в распоряжении Лайфа.
1. Мохова А., 2000 г.р.
2. Айгельдина А., 1997 г.р.
3. Энгаус М., 1955 г.р.
4. Арамелев Я., 2002 г.р.
5. Шакирова Е., 2002 г.р.
6. Самченко К., 2003 г.р.
Ранее Лайф сообщал о девяти погибших, однако, по уточнённым данным Минздрава РФ, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло шесть человек.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен.
Комментариев: 0