Лайф публикует список погибших при стрельбе в пермском вузе

Завершилась процедура опознания погибших во время открытой стрельбы в Пермском государственном университете этим утром. Список жертв появился в распоряжении Лайфа.

Ранее Лайф сообщал о девяти погибших, однако, по уточнённым данным Минздрава РФ, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло шесть человек.