"Единая Россия" победила на выборах в Мордовии, набрав 67% голосов

По итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" победила на выборах в Госсобрание Мордовии. За партию проголосовали 67,21% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

На втором месте КПРФ с результатом в 12,99%, ЛДПР набрала 7,75% голосов, "Справедливая Россия — За правду" — 4,30%, партия "Новые люди" — 2,99%, Партия пенсионеров — 1,39%. При этом отмечается, что явка на выборах составила 64,71%.