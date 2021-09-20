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"Единая Россия" победила на выборах в Мордовии, набрав 67% голосов

При этом отмечается, что явка на голосование в республике составила 64,71%.

20 сентября, 18:28
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

По итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" победила на выборах в Госсобрание Мордовии. За партию проголосовали 67,21% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

На втором месте КПРФ с результатом в 12,99%, ЛДПР набрала 7,75% голосов, "Справедливая Россия — За правду" — 4,30%, партия "Новые люди" — 2,99%, Партия пенсионеров — 1,39%. При этом отмечается, что явка на выборах составила 64,71%.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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