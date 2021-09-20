"Единая Россия" победила на выборах в Мордовии, набрав 67% голосов
При этом отмечается, что явка на голосование в республике составила 64,71%.
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По итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" победила на выборах в Госсобрание Мордовии. За партию проголосовали 67,21% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
На втором месте КПРФ с результатом в 12,99%, ЛДПР набрала 7,75% голосов, "Справедливая Россия — За правду" — 4,30%, партия "Новые люди" — 2,99%, Партия пенсионеров — 1,39%. При этом отмечается, что явка на выборах составила 64,71%.
Ранее ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму РФ. Абсолютное лидерство всё так же принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.
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