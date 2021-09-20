ЦСКА взял верх над "Спартаком" в московском дерби в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-арена". Судил игру столичный арбитр Сергей Карасёв.

Началу встречи предшествовала минута молчания в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Трагедия, которая, по данным Минздрава РФ, унесла жизни шести человек, произошла сегодня утром.

"Спартак" на протяжении большей части матча владел преимуществом, но реализовать его не смог. Единственный гол был забит на 81-й минуте. Отличился форвард армейцев Антон Заболотный: он точно пробил после рикошета от новичка красно-белых Максимильяно Кофрие.

ЦСКА завершал матч в меньшинстве. В компенсированное время за две жёлтые карточки был удалён Заболотный.

Красно-синие набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с десятью баллами опустился на девятую позицию.