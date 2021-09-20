"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс выйти на первое место в РПЛ

Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уралом" — 0:0. Для команды Марко Николича это стала вторая ничья кряду за последние четыре дня.

По ходу матча железнодорожники владели преимуществом, которое, впрочем, не смогли воплотить в голы, несмотря на серьёзный натиск.