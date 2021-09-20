НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс выйти на первое место в РПЛ

Команда из Екатеринбурга по-прежнему находится на последней строчке турнирной таблицы.

20 сентября, 15:27
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уралом" — 0:0. Для команды Марко Николича это стала вторая ничья кряду за последние четыре дня.

По ходу матча железнодорожники владели преимуществом, которое, впрочем, не смогли воплотить в голы, несмотря на серьёзный натиск.

Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы

Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы

"Локомотив" упустил возможность возглавить турнирную таблицу РПЛ как минимум на ближайшие несколько часов до окончания матча "Рубин" — "Зенит". Теперь же в активе красно-зелёных 16 очков и промежуточное третье место. "Урал" — последний с тремя баллами в активе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Хотели опозорить нас": Легендарный биатлонист Тихонов обвинил Англию в проблемах российского футбола

17 сентября, 11:42

Фантастический дебют датского новичка: "Рубин" разгромил "Урал" в чемпионате России по футболу

13 сентября, 17:23

"Такой вратарь нам нужен": Тренер сборной России объяснил, почему в команду вернули Сафонова

сегодня в 14:14

Байден оправдался за оскорбительное высказывание о Путине, но вышло неубедительно

сегодня в 15:41

Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов, сокращающих жизнь

сегодня в 15:38

Новости партнеров

Layer 1