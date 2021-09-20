"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс выйти на первое место в РПЛ
Команда из Екатеринбурга по-прежнему находится на последней строчке турнирной таблицы.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уралом" — 0:0. Для команды Марко Николича это стала вторая ничья кряду за последние четыре дня.
По ходу матча железнодорожники владели преимуществом, которое, впрочем, не смогли воплотить в голы, несмотря на серьёзный натиск.
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"Локомотив" упустил возможность возглавить турнирную таблицу РПЛ как минимум на ближайшие несколько часов до окончания матча "Рубин" — "Зенит". Теперь же в активе красно-зелёных 16 очков и промежуточное третье место. "Урал" — последний с тремя баллами в активе.
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