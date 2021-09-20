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СМИ: Новым главой департамента судейства РФС станет португалец Перейра

Официально об этом будет объявлено в ближайший четверг, 23 сентября.

20 сентября, 13:37
<p>Фото © <a href="https://www.gazzetta.gr/football/superleague/article/1366062/dierreysan-oi-pinakes-diaititon-tis-super-league" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gazzetta.gr</a></p>

Фото © Gazzetta.gr

Новым руководителем департамента судейства РФС станет португалец Витор Мелу Перейра. Об этом передаёт Eurostavka.

Сообщается, что вместе с Перейрой департамент судейства пополнят два его помощника-иностранца. Официально об их назначении будет объявлено в ближайший четверг, 23 сентября.

Во главе департамента Перейра сменит Виктора Кашшаи, ушедшего в отставку на прошлой неделе. Венгр занимал свой пост с января 2020 года.

В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

Витору Мелу Перейре 64 года. Он обслуживал футбольные матчи с 1989 по 2002 год. В частности, португалец работал на играх ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.

В 2001 году Перейра судил финал Суперкубка УЕФА между мюнхенской "Баварией" и "Ливерпулем" (2:3). В 2002-м он обслуживал решающий матч Кубка УЕФА с участием роттердамского "Фейеноорда" и дортмундской "Боруссии" (3:2). После окончания карьеры арбитра португалец руководил судейством в Греции и Чехии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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