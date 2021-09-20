СМИ: Новым главой департамента судейства РФС станет португалец Перейра
Официально об этом будет объявлено в ближайший четверг, 23 сентября.
Фото © Gazzetta.gr
Новым руководителем департамента судейства РФС станет португалец Витор Мелу Перейра. Об этом передаёт Eurostavka.
Сообщается, что вместе с Перейрой департамент судейства пополнят два его помощника-иностранца. Официально об их назначении будет объявлено в ближайший четверг, 23 сентября.
Во главе департамента Перейра сменит Виктора Кашшаи, ушедшего в отставку на прошлой неделе. Венгр занимал свой пост с января 2020 года.
Витору Мелу Перейре 64 года. Он обслуживал футбольные матчи с 1989 по 2002 год. В частности, португалец работал на играх ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.
В 2001 году Перейра судил финал Суперкубка УЕФА между мюнхенской "Баварией" и "Ливерпулем" (2:3). В 2002-м он обслуживал решающий матч Кубка УЕФА с участием роттердамского "Фейеноорда" и дортмундской "Боруссии" (3:2). После окончания карьеры арбитра португалец руководил судейством в Греции и Чехии.
Комментариев: 0