Форвард "Зенита" Азмун не сыграет против "Рубина"
Встреча состоится сегодня в Казани, начало матча — в 18:30 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет в матче восьмого тура РПЛ против "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, иранец не полетел с командой в Казань. С чем это связано, не уточняется. Кроме того, помочь "Зениту" не смогут Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев.
Добавим, что матч "Рубин" — "Зенит" состоится 20 сентября на "Ак-Барс арене" в столице Татарстана. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.
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