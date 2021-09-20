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Форвард "Зенита" Азмун не сыграет против "Рубина"

Встреча состоится сегодня в Казани, начало матча — в 18:30 по московскому времени.

20 сентября, 12:52
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет в матче восьмого тура РПЛ против "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, иранец не полетел с командой в Казань. С чем это связано, не уточняется. Кроме того, помочь "Зениту" не смогут Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев.

Футболист "Зенита" Азмун может следующим летом перейти в "Рому"

Футболист "Зенита" Азмун может следующим летом перейти в "Рому"

Добавим, что матч "Рубин" — "Зенит" состоится 20 сентября на "Ак-Барс арене" в столице Татарстана. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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