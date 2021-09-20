Хет-трик канадца Майе принёс "Металлургу" крупную победу в матче КХЛ

Магнитогорский "Металлург" на выезде победил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Уже к 18-й минуте уральцы забросили четыре безответные шайбы. Окончательный счёт был установлен в конце второго периода. Хет-триком отметился канадский нападающий "Металлурга" Филипп Майе, по разу отличились Денис Зернов и Егор Яковлев.

"Металлург", одержавший семь побед в восьми матчах на старте сезона, набрал 14 очков и укрепился на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команду Ильи Воробьёва по дополнительным показателям опережает уфимский "Салават Юлаев", у которого также 14 баллов. "Адмирал" с пятью очками идёт на девятой позиции.