НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хет-трик канадца Майе принёс "Металлургу" крупную победу в матче КХЛ

В таблице Восточной конференции уральский клуб занимает второе место, уступая по дополнительным показателям только "Салавату Юлаеву".

20 сентября, 12:40
<p>Фото © ХК "Металлург"</p>

Фото © ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" на выезде победил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Уже к 18-й минуте уральцы забросили четыре безответные шайбы. Окончательный счёт был установлен в конце второго периода. Хет-триком отметился канадский нападающий "Металлурга" Филипп Майе, по разу отличились Денис Зернов и Егор Яковлев.

"Салават Юлаев" выиграл седьмой матч подряд на старте сезона КХЛ

"Салават Юлаев" выиграл седьмой матч подряд на старте сезона КХЛ

"Металлург", одержавший семь побед в восьми матчах на старте сезона, набрал 14 очков и укрепился на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команду Ильи Воробьёва по дополнительным показателям опережает уфимский "Салават Юлаев", у которого также 14 баллов. "Адмирал" с пятью очками идёт на девятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" — "Металлург" — 0:5

Шайбы: Зернов 12' (0:1), Яковлев 15' (0:2), Майе 16' (0:3), Майе 18' (0:4), Майе 38' (0:5)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1