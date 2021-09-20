Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в беседе со Sport24 поделился своими эмоциями от первого в жизни вызова в сборную России по футболу.

"Сидел спокойно завтракал. Написали с поздравлениями, я не понял, что, вообще, происходит. Осознание пришло после того, как пошли звонки, сообщения в "Инстаграме". Шокирован немного. С Карпиным не общался перед вызовом. Думаю, об этом заранее никто и не знал в сборной, как и в клубе. Я сам несколько минут назад узнал и прифигел", — отметил Зиньковский.

Полузащитник также отметил, что нужно продолжать трудиться и работать, так как оглашён пока лишь расширенный, а не окончательный список сборной. Сейчас "Крылья" и Зиньковский продолжают подготовку к матчу Кубка России, а также встрече РПЛ с "Зенитом".