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"Узнал и прифигел": Дебютант сборной России Зиньковский поделился эмоциями от вызова в команду

Ранее стал известен список из 34 игроков, которые будут готовиться к играм против Словении и Словакии.

20 сентября, 11:54

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в беседе со Sport24 поделился своими эмоциями от первого в жизни вызова в сборную России по футболу.

"Сидел спокойно завтракал. Написали с поздравлениями, я не понял, что, вообще, происходит. Осознание пришло после того, как пошли звонки, сообщения в "Инстаграме". Шокирован немного. С Карпиным не общался перед вызовом. Думаю, об этом заранее никто и не знал в сборной, как и в клубе. Я сам несколько минут назад узнал и прифигел", — отметил Зиньковский.

Полузащитник также отметил, что нужно продолжать трудиться и работать, так как оглашён пока лишь расширенный, а не окончательный список сборной. Сейчас "Крылья" и Зиньковский продолжают подготовку к матчу Кубка России, а также встрече РПЛ с "Зенитом".

"В последнем матче он выглядел получше": Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

"В последнем матче он выглядел получше": Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России по футболу. В него вошли 34 игрока, среди которых Артём Дзюба и Денис Глушаков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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