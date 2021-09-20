"Узнал и прифигел": Дебютант сборной России Зиньковский поделился эмоциями от вызова в команду
Ранее стал известен список из 34 игроков, которые будут готовиться к играм против Словении и Словакии.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в беседе со Sport24 поделился своими эмоциями от первого в жизни вызова в сборную России по футболу.
"Сидел спокойно завтракал. Написали с поздравлениями, я не понял, что, вообще, происходит. Осознание пришло после того, как пошли звонки, сообщения в "Инстаграме". Шокирован немного. С Карпиным не общался перед вызовом. Думаю, об этом заранее никто и не знал в сборной, как и в клубе. Я сам несколько минут назад узнал и прифигел", — отметил Зиньковский.
Полузащитник также отметил, что нужно продолжать трудиться и работать, так как оглашён пока лишь расширенный, а не окончательный список сборной. Сейчас "Крылья" и Зиньковский продолжают подготовку к матчу Кубка России, а также встрече РПЛ с "Зенитом".
Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России по футболу. В него вошли 34 игрока, среди которых Артём Дзюба и Денис Глушаков.
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