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"Ещё рано заканчивать": Карпин прокомментировал включение Глушакова в расширенный состав сборной

Бывший капитан московского "Спартака" не играл за национальную команду с марта 2018 года.

20 сентября, 11:32
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что включил хавбека "Химок" Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды, поскольку тот показывает хороший уровень готовности. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла свою роль и травма Зобнина", — отметил Карпин.

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Глушаков не играл за сборную России с марта 2018 года. Всего бывший капитан московского "Спартака" провёл за национальную команду 57 матчей, забив пять голов.

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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