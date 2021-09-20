Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что включил хавбека "Химок" Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды, поскольку тот показывает хороший уровень готовности. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла свою роль и травма Зобнина", — отметил Карпин.

Глушаков не играл за сборную России с марта 2018 года. Всего бывший капитан московского "Спартака" провёл за национальную команду 57 матчей, забив пять голов.

⚡️ Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на #WC2022 — Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021