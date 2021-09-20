"Ещё рано заканчивать": Карпин прокомментировал включение Глушакова в расширенный состав сборной
Бывший капитан московского "Спартака" не играл за национальную команду с марта 2018 года.
Фото © ФК "Химки"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что включил хавбека "Химок" Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды, поскольку тот показывает хороший уровень готовности. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в Москве.
"Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла свою роль и травма Зобнина", — отметил Карпин.
Глушаков не играл за сборную России с марта 2018 года. Всего бывший капитан московского "Спартака" провёл за национальную команду 57 матчей, забив пять голов.
⚡️ Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на #WC2022— Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
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