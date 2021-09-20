"В последнем матче он выглядел получше": Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

Форвард ранее был капитаном сборной, но с Евро-2020 в национальную команду не приглашался.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему включил нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Дзюба не вызывался в сборную после Евро-2020, на котором он был капитаном национальной команды. По словам Карпина, он не приглашал форварда, поскольку у него не было достаточной игровой практики в "Зените".

"До наших сентябрьских матчей Дзюба какие-то игры не играл, а в тех, в которых играл, действовал не лучшим образом. В последнем матче против "Ахмата" он выглядел получше. Тем более что это только расширенный список. До сбора по три-четыре матча у некоторых команд будет. Дальше мы будем смотреть, как он будет себя показывать", — сказал Карпин.