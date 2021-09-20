НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"В последнем матче он выглядел получше": Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

Форвард, ранее исполнявший роль капитана сборной, не вызывался в национальную команду с Евро-2020.

20 сентября, 11:13
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему включил нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Дзюба не вызывался в сборную после Евро-2020, на котором он был капитаном национальной команды. По словам Карпина, он не приглашал форварда, поскольку у него не было достаточной игровой практики в "Зените".

"До наших сентябрьских матчей Дзюба какие-то игры не играл, а в тех, в которых играл, действовал не лучшим образом. В последнем матче против "Ахмата" он выглядел получше. Тем более что это только расширенный список. До сбора по три-четыре матча у некоторых команд будет. Дальше мы будем смотреть, как он будет себя показывать", — сказал Карпин.

Возвращение Дзюбы: Сборная России назвала расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2022

Возвращение Дзюбы: Сборная России назвала расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2022

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Огромная честь": Глушаков признался, что рад вернуться в сборную России по футболу

сегодня в 12:25

"Это не Франция или Англия": Карпин оценил уровень сборных Словакии и Словении перед матчами с ними

сегодня в 12:20

Хет-трик канадца Майе принёс "Металлургу" крупную победу в матче КХЛ

сегодня в 12:40

Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса

сегодня в 12:39

Путин отложил встречу с Памфиловой из-за трагедии в Перми

сегодня в 12:31

Новости партнеров

Layer 1