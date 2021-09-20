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"Много забивает": Карпин рассказал о впервые включённом в состав сборной Агаларове

21-летний футболист возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России, забив в восьми матчах восемь голов.

20 сентября, 11:51
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что включил нападающего "Уфы" Гамида Агаларова в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 из-за его высокой результативности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

21-летний Агаларов впервые попал в состав сборной. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России, забив в восьми матчах восемь голов.

"Агаларов много забивает. Они все находятся в расширенном списке, ещё раз. Они могут в нём остаться, могут не остаться. Сейчас Агаларов забьёт ещё пять голов, а Тюкавин — восемь. А может, наоборот, не будут играть в клубах", сказал Карпин.

"В последнем матче он выглядел получше": Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

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Всего в расширенный состав сборной России включено 34 футболиста. Помимо Агаларова Карпин впервые обратился к кандидатурам вратарей Матвея Сафонова ("Краснодар") и Станислава Крицюка ("Зенит"), полузащитников Дениса Глушакова ("Химки") и Антона Зиньковского ("Крылья Советов"), а также нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией. В группе H сборная России занимает второе место, уступая по разнице забитых и пропущенных голов Хорватии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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