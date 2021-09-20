Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что включил нападающего "Уфы" Гамида Агаларова в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 из-за его высокой результативности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

21-летний Агаларов впервые попал в состав сборной. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России, забив в восьми матчах восемь голов.

"Агаларов много забивает. Они все находятся в расширенном списке, ещё раз. Они могут в нём остаться, могут не остаться. Сейчас Агаларов забьёт ещё пять голов, а Тюкавин — восемь. А может, наоборот, не будут играть в клубах", — сказал Карпин.

Всего в расширенный состав сборной России включено 34 футболиста. Помимо Агаларова Карпин впервые обратился к кандидатурам вратарей Матвея Сафонова ("Краснодар") и Станислава Крицюка ("Зенит"), полузащитников Дениса Глушакова ("Химки") и Антона Зиньковского ("Крылья Советов"), а также нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

⚡️ Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на #WC2022 — Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021