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"Огромная честь": Глушаков признался, что рад вернуться в сборную России по футболу

Ранее он и ещё 33 игрока попали в расширенную заявку национальной команды.

20 сентября, 12:25
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что рад вернуться в сборную России, а мотивации и ответственности у него теперь стало ещё больше.

"Безумно рад снова получить вызов в сборную, благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше <...> Быть в обойме главной команды страны — огромная честь. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы", — написал Глушаков в своём инстаграме.

Футболист отметил, что впереди несколько непростых матчей у "Химок", а также важнейшие игры сборной против Словакии и Словении, поэтому сейчас Глушаков планирует только тренироваться и концентрироваться на футболе.

"Ещё рано заканчивать": Карпин прокомментировал включение Глушакова в расширенный состав сборной

"Ещё рано заканчивать": Карпин прокомментировал включение Глушакова в расширенный состав сборной

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России по футболу. В него вошло 34 игрока, среди которых Артём Дзюба и Денис Глушаков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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