"Огромная честь": Глушаков признался, что рад вернуться в сборную России по футболу
Ранее он и ещё 33 игрока попали в расширенную заявку национальной команды.
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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что рад вернуться в сборную России, а мотивации и ответственности у него теперь стало ещё больше.
"Безумно рад снова получить вызов в сборную, благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше <...> Быть в обойме главной команды страны — огромная честь. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы", — написал Глушаков в своём инстаграме.
Футболист отметил, что впереди несколько непростых матчей у "Химок", а также важнейшие игры сборной против Словакии и Словении, поэтому сейчас Глушаков планирует только тренироваться и концентрироваться на футболе.
Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России по футболу. В него вошло 34 игрока, среди которых Артём Дзюба и Денис Глушаков.
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