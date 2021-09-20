Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что рад вернуться в сборную России, а мотивации и ответственности у него теперь стало ещё больше.

"Безумно рад снова получить вызов в сборную, благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше <...> Быть в обойме главной команды страны — огромная честь. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы", — написал Глушаков в своём инстаграме.

Футболист отметил, что впереди несколько непростых матчей у "Химок", а также важнейшие игры сборной против Словакии и Словении, поэтому сейчас Глушаков планирует только тренироваться и концентрироваться на футболе.