"Это не Франция или Англия": Карпин оценил уровень сборных Словакии и Словении перед матчами с ними

11 октября Россия сыграет в гостях со Словенией, а тремя днями ранее примет Словакию.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что команды Словакии и Словении находятся на одном уровне с нашими игроками. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

8 октября сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией. В понедельник Карпин назвал расширенный состав национальной команды на эти встречи.

"Естественно, мы их изучали и изучаем, и игры в сентябре добавили информации. Впечатления разные. Но это хорошие, добротные сборные европейского уровня. Понятно, что это не Франция, Англия или Испания. Но я уже говорил, что мы заведомо никого не слабее, никого не сильнее. Думаю, это сборные нашего уровня", — заявил Карпин.

В отборочной группе H сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков. Наша команда уступает только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия (9 очков) идёт на третьей позиции, Словения (7 баллов) — на четвёртой строчке.

⚡️ Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на #WC2022 — Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021