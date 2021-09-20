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"Это не Франция или Англия": Карпин оценил уровень сборных Словакии и Словении перед матчами с ними

8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.

20 сентября, 12:20
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что команды Словакии и Словении находятся на одном уровне с нашими игроками. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

8 октября сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией. В понедельник Карпин назвал расширенный состав национальной команды на эти встречи.

"Естественно, мы их изучали и изучаем, и игры в сентябре добавили информации. Впечатления разные. Но это хорошие, добротные сборные европейского уровня. Понятно, что это не Франция, Англия или Испания. Но я уже говорил, что мы заведомо никого не слабее, никого не сильнее. Думаю, это сборные нашего уровня", — заявил Карпин.

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В отборочной группе H сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков. Наша команда уступает только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия (9 очков) идёт на третьей позиции, Словения (7 баллов) — на четвёртой строчке.

Прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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