Последний шанс: Зачем Карпин вернул Дзюбу в сборную России, несмотря на конфликт и плохую игру Наставник нашей национальной команды снова удивил всех составом на два ближайших матча. 20 сентября, 13:19 Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала состав на ближайшие две игры против Словакии и Словении. В список вошли 34 футболиста. Как обычно, Валерий Карпин не обошёлся без сюрпризов и неожиданностей. Главным стало возвращение нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Причём произошло это в тот момент, когда, казалось, к этому нет никаких предпосылок.

Голов нет, а конфликт есть

"Главных критериев два. Первый — игровая практика. <...> Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги не в счёт", — говорил в августе Валерий Карпин.

И тут уже немного не сходится. Да, у Дзюбы ошибок, возможно, и нет. Но не из-за того, что он играет безупречно, а из-за того, что он просто-напросто не играет в "Зените". Чемпион России в последних матчах доверяет куда более забивному Азмуну или же бразильцам Малкому и Клаудиньо. Дзюба появляется на поле лишь со скамейки запасных.

Безусловно, он неплохо вошёл в игру в матче с "Челси" и даже был близок к тому, чтобы забить. Однако давайте признаемся честно: Артём Дзюба по-прежнему далёк от своих лучших кондиций. Вряд ли сегодня он лучший нападающий страны, тем более что, по мнению Карпина, таковым является Фёдор Смолов.

"Старт сезона был до первых наших матчей — тогда Дзюба был не в лучшей форме. Против "Ахмата" выглядел получше. Не стоит забывать, что это расширенный список, а не окончательный. Пока Дзюба попал в этот список, а дальше посмотрим", — объяснил Валерий Карпин вызов Артёма Дзюбы.

Появление Артёма Дзюбы в составе сборной заставляет освежить и ещё одну давнюю историю. Речь о конфликте между нападающим и Валерием Карпиным. Вызов Дзюбы удивителен ещё и потому, что сам наставник буквально пару дней назад признался, что конфликт между ними по-прежнему есть.

"Есть (конфликт с Дзюбой. — Прим. Лайфа). Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма", — отметил Карпин.

Сборной нужен лидер в раздевалке

Объяснить вызов Артёма Дзюбы тоже достаточно несложно. Ни для кого в нашей стране не секрет, что именно нападающий — лидер сборной в раздевалке и один из главных мотиваторов. Разумеется, что такой человек в команде должен быть, иначе ни о какой команде и говорить не придётся.

Тем более правильно будет вспомнить, что при Станиславе Черчесове и Артёме Дзюбе в качестве капитана вопросов относительно самоотдачи и настроения игроков не было почти никогда. Наверняка Карпин прекрасно понимает, что построить команду правильно нужно не только на поле, но и за его пределами. И уж там Артём Дзюба и с точки зрения опыта, и с точки зрения характера может очень сильно помочь главному тренеру. А там, глядишь, и конфликт забудут.

Возвращение Глушакова и интересные дебюты

Но не только Дзюбой удивил Валерий Карпин в этот понедельник. Ещё одним возвращенцем стал Денис Глушаков, у которого словно началась вторая молодость в "Химках". Сейчас 34-летний полузащитник — один из лучших бомбардиров и игроков РПЛ. Место в сборной ему пророчили давно, а Карпин всё это решил лишний раз подтвердить.

К тому же по игре нашей сборной в центре поля немало вопросов. Многие отмечали, что она слишком скучна и академична. Глушаков в его нынешней форме как раз может это исправить. Плюс сказывается здесь и травма Романа Зобнина — одного из важнейших игроков нашей сборной.

"Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла свою роль и травма Зобнина", — сказал Карпин о вызове Глушакова.

Больше всего радует появление лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова из "Уфы". Молодой, дерзкий, готовый к новым вызовам — именно таким сейчас предстаёт 21-летний нападающий команды из Башкирии. Он уже проявил себя в молодёжной сборной, а теперь, кажется, готов к новому вызову. Хочется верить, что Гамид Агаларов всё-таки выйдет на поле и покажет класс.

Радует и то, что у сборной России сразу два молодых форварда: помимо Агаларова снова вызов получил Константин Тюкавин. Обоим, правда, ещё лишь предстоит продемонстрировать уровень. Тем более что динамовец в первый вызов так и не получил реальных шансов это сделать. Посмотрим, что ждёт Агаларова. Особенно с учётом того, что в сборную вернули Дзюбу, да и Смолов на хорошем счету у Карпина.

"Характеристика Агаларова? Много забивает. Тюкавин и Агаларов не вызваны в сборную, они в расширенном списке. В окончательном списке не будет 5–7 человек. Агаларова заметили, поэтому попал в список", — сказал Карпин на пресс-конференции о Гамиде Агаларове.

Нельзя не обратить внимание на ещё два важных возвращения в сборную: Матвей Сафонов из "Краснодара" и Станислав Крицюк из "Зенита" получают возможность потренироваться с главной командой страны. И здесь уже стоит отметить, что вратарями и их вызовом в сборной занимается Виталий Кафанов. Он вновь захотел поработать с немалым количеством киперов. Тем более что и Сафонов, и Крицюк этого заслужили.

Порадоваться болельщики могут и за Антона Зиньковского из "Крыльев Советов", у которого также намечается первый вызов в сборную России. Вообще, отрадно, что Валерий Карпин не пропускает мимо достаточно неплохую игру команд, которые идут в нижней части или же в середине турнирной таблицы. Да и прогресс молодой банды из Самары явно налицо — она начинает побеждать и радовать своих поклонников.

В остальном выделим ставшее привычным пребывание в сборной Арсена Захаряна и других молодых игроков "Динамо" — Дениса Макарова и Даниила Фомина. Кроме того, немного удивляет появление Алексея Миранчука, которому, как и Дзюбе, особо нечем похвастаться в последних матчах. В остальном Валерий Карпин обошёлся без сюрпризов. В целом очень ожидаемый состав.

Впрочем, посмотрим, как расширенная заявка превратится в окончательную. В ней останется лишь 23 полевых и 4 вратаря, как отметил Валерий Карпин. А значит, ни Дзюба, ни Глушаков, ни Агаларов места себе не обеспечили. Тем не менее подготовка к матчам сборной официально стартовала.

Авторы Шамиль Гаджиев