"Такой вратарь нам нужен": Тренер сборной России объяснил, почему в команду вернули Сафонова

"Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с "Рубином" и "Локомотивом". Ещё после "Рубина" позвонил Матвею и сказал ему: "Такой Сафонов сборной нужен", — заявил Кафанов.