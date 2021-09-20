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"Такой вратарь нам нужен": Тренер сборной России объяснил, почему в команду вернули Сафонова

8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.

20 сентября, 14:14
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщает "Чемпионат".

Сафонов пропустил матчи сборной России, проходившие в сентябре, — против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

"Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с "Рубином" и "Локомотивом". Ещё после "Рубина" позвонил Матвею и сказал ему: "Такой Сафонов сборной нужен", заявил Кафанов.

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В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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