"Такой вратарь нам нужен": Тренер сборной России объяснил, почему в команду вернули Сафонова
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Два матча ждут сборную России: 8 октября дома со Словакией и 11 октября на выезде со Словенией.
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщает "Чемпионат".
Сафонов пропустил матчи сборной России, проходившие в сентябре, — против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).
"Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с "Рубином" и "Локомотивом". Ещё после "Рубина" позвонил Матвею и сказал ему: "Такой Сафонов сборной нужен", — заявил Кафанов.
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.