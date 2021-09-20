Петербургский "Зенит" в выездном матче восьмого тура чемпионата России по футболу разгромил казанский "Рубин". Встреча, состоявшаяся на стадионе "Центральный" в столице Татарстана, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Все свои мячи зенитовцы забили до перерыва. Дубль оформил Артём Дзюба, автором ещё одного гола стал бразильский новичок петербургского клуба Клаудиньо. Окончательный результат был установлен на 67-й минуте, когда защитник гостей Дмитрий Чистяков поразил собственные ворота.

«Зенит» улетел в атаку, защита не успела за Дзюбой, и Артём вонзил мяч в сетку 😍💥 pic.twitter.com/boMi08Wwbt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021

До матча против "Рубина" на счету Дзюбы не было ни одного гола в сезоне. Дополнительной мотивацией для него стало включение в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Добавим, что "Рубин" завершал матч без главного тренера. Леонид Слуцкий был удалён на 76-й минуте. Он получил две жёлтые карточки, слишком активно проявляя несогласие с решениями главного арбитра Сергея Иванова.

"Зенит" набрал 20 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшие преследователи — столичные "Динамо" и "Локомотив" — отстают от команды Сергея Семака на четыре балла. "Рубин" с 14 очками идёт на пятой строчке.