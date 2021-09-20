СБУ возбудила уголовное дело из-за думских выборов в Крыму

На Украине возбудили уголовное дело по факту выборов в Госдуму РФ, проведённых на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", — заявил спикер СБУ Артём Дехтяренко.

Уголовное дело расследуется по статье "Государственная измена". По украинским законам наказание предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.