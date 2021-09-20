СБУ возбудила уголовное дело из-за думских выборов в Крыму
В ведомстве документируют всех "причастных к псевдоголосованию".
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
На Украине возбудили уголовное дело по факту выборов в Госдуму РФ, проведённых на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", — заявил спикер СБУ Артём Дехтяренко.
Уголовное дело расследуется по статье "Государственная измена". По украинским законам наказание предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал о том, что в Киеве пригрозили жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах. Политик заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования.
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