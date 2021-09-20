Порошенко потребовал расследовать проведение российских выборов на Украине

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко потребовал провести расследование в связи с состоявшимся в воскресенье голосованием на выборах в Госдуму, которое прошло на четырёх избирательных участках в Незалежной.

"Неожиданно офис президента, власть и отдельные представители "Слуги народа" позволяют проводить выборы на территории консульских и дипломатических учреждений. Как вы хотите обращаться к мировой общественности не признавать выборы, когда своим распоряжением разрешаете их проведение?" — возмутился он во время заседания согласительного совета Верховной рады.

Порошенко также поддержал проект постановления, в котором Украина призывает мировое сообщество не признать российские выборы в Госдуму, так как они проводились в Крыму и в них принимали участие жители Донбасса. Однако депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский увидел противоречие в позиции Киева по данному вопросу.

"Если я правильно понимаю логику процесса, то сформированное нелегитимной, с нашей точки зрения, Госдумой российское правительство автоматически также будет нелегитимным в наших глазах. Не понимаю, с каким легитимным органом РФ мы в таком случае будем подписывать документы о продлении транзита газа, за которое так активно боремся", — сказал он во время заседания согласительного совета Верховной рады.