Памфилова объявила выборы в России состоявшимися

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.

"Явка — 51,68%. Это лучше, чем в прошлую [избирательную] кампанию [депутатов Госдумы]", — сказала она.

Памфилова отметила, что не четыре партии, а пять проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов. Таким образом, по словам главы ЦИК, политическое разнообразие в стране расширяется.