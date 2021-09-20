Памфилова объявила выборы в России состоявшимися
По её словам, явка в этот раз была больше, чем во время предвыборных кампаний прошлых лет.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.
"Явка — 51,68%. Это лучше, чем в прошлую [избирательную] кампанию [депутатов Госдумы]", — сказала она.
Памфилова отметила, что не четыре партии, а пять проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов. Таким образом, по словам главы ЦИК, политическое разнообразие в стране расширяется.
Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку прошедших в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.
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