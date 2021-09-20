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В МИД РФ отреагировали на планы США передать Украине ПРО "Железный купол"

Ранее в Киеве заявили о намерении установить одну из батарей системы в Донбассе.

20 сентября, 12:02

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Россия учитывает риторику властей Украины касательно возможного военного столкновения и знает о военных приготовлениях Киева. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя возможное получение Незалежной системы израильской ПВО "Железный купол" от американцев.

"Все эти вещи принимаются в учёт при нашем военном планировании. Мы надеемся, что всё-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдёт. Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны не способствует мирному решению на Юго-Востоке", — сказал он на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" в Ташкенте.

Руденко при этом призвал посмотреть на то, что будет реально осуществляться. Он отметил, что с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего исключать нельзя. Дипломат также назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "путём в никуда", который лишь приведёт к затягиванию и обострению ситуации.

Киев планирует установить одну из батарей "Железного купола" в Донбассе

Киев планирует установить одну из батарей "Железного купола" в Донбассе

Ранее издание Politico сообщило, что США намерены поставить Украине системы ПРО "Железный купол", купленные у Израиля в 2019 году. Журналисты ссылались на проект закона об обороне на 2022 год.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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