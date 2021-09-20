На Украине продлили адаптивный карантин до конца года

Кабинет министров Украины в очередной раз продлил адаптивный карантин, который допускает возможность введения различных ограничений в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Правительства Украины.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года", — говорится в сообщении на сайте Кабмина Незалежной.