На Украине продлили адаптивный карантин до конца года
Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
Фото © ТАСС / ZUMA
Кабинет министров Украины в очередной раз продлил адаптивный карантин, который допускает возможность введения различных ограничений в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Правительства Украины.
"В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года", — говорится в сообщении на сайте Кабмина Незалежной.
А ранее Лайф рассказывал, что на Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса. Участки, на которых появились могилы, в 1990-х были отданы незрячим. Однако в 2008 году владельцы огородов создали кооператив, чтобы начать приватизацию.
Комментариев: 0