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На Украине продлили адаптивный карантин до конца года

Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

20 сентября, 11:49

Фото © ТАСС / ZUMA

Кабинет министров Украины в очередной раз продлил адаптивный карантин, который допускает возможность введения различных ограничений в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Правительства Украины.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года", — говорится в сообщении на сайте Кабмина Незалежной.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса. Участки, на которых появились могилы, в 1990-х были отданы незрячим. Однако в 2008 году владельцы огородов создали кооператив, чтобы начать приватизацию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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