Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года
Они были введены ещё семь лет назад как ответ на ограничения со стороны Запада из-за Крыма.
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Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущий срок действия документа истекал в конце 2021 года.
Правительству РФ в этой связи поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.
Напомним, что контрсанкции — это зеркальная мера, введённая в качестве ответа на ограничительные действия в адрес России со стороны других стран, несогласных с присоединением Крыма. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.
Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения, определило Правительство РФ. В список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, попавшего под санкции, на 2014 год оценивался в девять миллиардов долларов США.
Ранее стало известно, что Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий и агитаторов, а также наблюдателей. В Крыму назвали введённые ограничения комичными.
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