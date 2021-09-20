НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года

Они были введены ещё семь лет назад как ответ на ограничения со стороны Запада из-за Крыма.

20 сентября, 12:15

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущий срок действия документа истекал в конце 2021 года.

Правительству РФ в этой связи поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Напомним, что контрсанкции — это зеркальная мера, введённая в качестве ответа на ограничительные действия в адрес России со стороны других стран, несогласных с присоединением Крыма. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения, определило Правительство РФ. В список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, попавшего под санкции, на 2014 год оценивался в девять миллиардов долларов США.

Посол Италии попросил российские власти убрать сыр пармезан из списка контрсанкций

Посол Италии попросил российские власти убрать сыр пармезан из списка контрсанкций

Ранее стало известно, что Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий и агитаторов, а также наблюдателей. В Крыму назвали введённые ограничения комичными.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1