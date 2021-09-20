Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущий срок действия документа истекал в конце 2021 года.

Правительству РФ в этой связи поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Напомним, что контрсанкции — это зеркальная мера, введённая в качестве ответа на ограничительные действия в адрес России со стороны других стран, несогласных с присоединением Крыма. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.