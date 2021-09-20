Неизвестный устроил стрельбу в школе в Вирджинии

Неизвестный устроил стрельбу в одной из школ в Вирджинии. Видео © Соцсети

Несколько человек пострадало при стрельбе в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния. На месте работает полиция, проводится расследование.

Как уточнили сотрудники местных правоохранительных органов в "Твиттере", пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учащихся эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке. Подробности о подозреваемом и оружии, которое он использовал, не приводятся. На кадрах, снятых очевидцами, видны растерянные люди у здания, где всё произошло, а также школьные автобусы.