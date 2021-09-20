Неизвестный устроил стрельбу в школе в Вирджинии
Учащихся эвакуировали из здания и разместили на теннисной площадке.
Неизвестный устроил стрельбу в одной из школ в Вирджинии. Видео © Соцсети
Несколько человек пострадало при стрельбе в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния. На месте работает полиция, проводится расследование.
Как уточнили сотрудники местных правоохранительных органов в "Твиттере", пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учащихся эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке. Подробности о подозреваемом и оружии, которое он использовал, не приводятся. На кадрах, снятых очевидцами, видны растерянные люди у здания, где всё произошло, а также школьные автобусы.
А ранее Лайф писал, что произошла стрельба в Пермском государственном университете. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло шесть человек.
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