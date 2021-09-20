Глава Еврокомиссии раскритиковала действия нового военного блока AUKUS

Австралия, Великобритания и США, объединившиеся в новый альянс AUKUS, поступили недопустимым образом с одной из стран – участниц ЕС, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим разобраться, что случилось и почему. Таким образом, прежде, чем продолжить вести дела как обычно, необходимо выяснить это", — заявила она в интервью телеканалу CNN.