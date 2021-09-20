Глава Еврокомиссии раскритиковала действия нового военного блока AUKUS
Она заявила о необходимости разобраться в действиях стран – участниц оборонного союза.
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Австралия, Великобритания и США, объединившиеся в новый альянс AUKUS, поступили недопустимым образом с одной из стран – участниц ЕС, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим разобраться, что случилось и почему. Таким образом, прежде, чем продолжить вести дела как обычно, необходимо выяснить это", — заявила она в интервью телеканалу CNN.
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Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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