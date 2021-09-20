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Россияне стали реже опаздывать на работу

Также, согласно результатам опроса, старшее поколение гораздо лучше следит за временем.

20 сентября, 17:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Число россиян, которые вовремя приходят на работу, увеличилось за 12 лет почти в два раза. Об этом говорят результаты исследования сервиса Superjob, в котором приняли участие три тысячи человек, работающих в офисе по фиксированному графику, сообщает RT.

По результатам опроса 2021 года, 71% респондентов никогда не опаздывают на работу, в 2009-м таких людей было лишь 35%. 15% участников опроса заявили, что опаздывают на работу всего несколько раз в год, 6% — несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю. При этом большинство непунктуальных сотрудников — 80% — задерживаются лишь на 10–15 минут, 6% — на полчаса, а 2% могут опоздать на час и более.

Чаще всего работники приходят позже из-за больших пробок, проблем с общественным транспортом, семейных обязанностей, форс-мажора и крепкого утреннего сна. Согласно исследованию, старшее поколение лучше следит за временем. 73% людей в возрасте от 45 лет никогда не опаздывают в офис, среди респондентов младше 34 лет пунктуальных сотрудников всего 66%.

В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос

В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос

Ранее опрос показал, что каждый второй россиянин недоволен своим рабочим пространством. После пандемии сотрудники стали больше ценить офисы, где можно продуктивно пообщаться с коллегами, сфокусироваться на делах и отдохнуть.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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