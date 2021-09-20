Россияне стали реже опаздывать на работу

Число россиян, которые вовремя приходят на работу, увеличилось за 12 лет почти в два раза. Об этом говорят результаты исследования сервиса Superjob, в котором приняли участие три тысячи человек, работающих в офисе по фиксированному графику, сообщает RT.

По результатам опроса 2021 года, 71% респондентов никогда не опаздывают на работу, в 2009-м таких людей было лишь 35%. 15% участников опроса заявили, что опаздывают на работу всего несколько раз в год, 6% — несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю. При этом большинство непунктуальных сотрудников — 80% — задерживаются лишь на 10–15 минут, 6% — на полчаса, а 2% могут опоздать на час и более.

Чаще всего работники приходят позже из-за больших пробок, проблем с общественным транспортом, семейных обязанностей, форс-мажора и крепкого утреннего сна. Согласно исследованию, старшее поколение лучше следит за временем. 73% людей в возрасте от 45 лет никогда не опаздывают в офис, среди респондентов младше 34 лет пунктуальных сотрудников всего 66%.