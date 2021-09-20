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Знакомые рассказали, как пермский стрелок угрожал убийством подросткам

Сегодня студент смертельно ранил по меньшей мере шесть человек, а сам попал в реанимацию с огнестрельным ранением.

20 сентября, 17:37
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Фото © Соцсети

Знакомые рассказали, как пермский стрелок угрожал убийством другим подросткам. Видео © LIFE

Знакомые пермского стрелка, которые учились с ним в одной школе, рассказали Лайфу, что в прошлом он угрожал подросткам убийством за оскорбления.

"Ему написали, что его класс — лохи. И он нашёл тех людей, кто это написал, у них завязался конфликт. Они его избили вдвоём, и он сказал, что он их застрелит", — рассказал собеседник Лайфа.

Одноклассники назвали пермского стрелка спокойным и адекватным

Одноклассники назвали пермского стрелка спокойным и адекватным

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако избежать жертв всё же не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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