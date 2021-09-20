Знакомые рассказали, как пермский стрелок угрожал убийством подросткам

Знакомые пермского стрелка, которые учились с ним в одной школе, рассказали Лайфу, что в прошлом он угрожал подросткам убийством за оскорбления.

"Ему написали, что его класс — лохи. И он нашёл тех людей, кто это написал, у них завязался конфликт. Они его избили вдвоём, и он сказал, что он их застрелит", — рассказал собеседник Лайфа.