Одноклассники назвали пермского стрелка спокойным и адекватным

Одноклассники 18-летнего Тимура, который сегодня утром утроил стрельбу в Пермском государственном университете, рассказали, что парень оставил за собой вполне хорошее впечатление. По словам ребят, будущий убийца хорошо учился и не привлекал лишнего внимания.

"Он был спокойным, вроде даже отличником", — рассказал в беседе с телеканалом "360" одноклассник студента.

По словам другой одноклассницы, Тимур всегда был адекватным и не вызывал никаких подозрений. Впрочем, она не исключила, что у педагогов на счёт ученика было иное мнение.

"В школе он был спокойный и адекватный, как его будут учителя характеризовать, неизвестно. Но лично моё мнение о нём было достаточно хорошее", — рассказала девушка.