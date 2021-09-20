Одноклассники назвали пермского стрелка спокойным и адекватным
Сейчас убивший шестерых человек парень находится в реанимации с тяжёлым огнестрельным ранением.
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Одноклассники 18-летнего Тимура, который сегодня утром утроил стрельбу в Пермском государственном университете, рассказали, что парень оставил за собой вполне хорошее впечатление. По словам ребят, будущий убийца хорошо учился и не привлекал лишнего внимания.
"Он был спокойным, вроде даже отличником", — рассказал в беседе с телеканалом "360" одноклассник студента.
По словам другой одноклассницы, Тимур всегда был адекватным и не вызывал никаких подозрений. Впрочем, она не исключила, что у педагогов на счёт ученика было иное мнение.
"В школе он был спокойный и адекватный, как его будут учителя характеризовать, неизвестно. Но лично моё мнение о нём было достаточно хорошее", — рассказала девушка.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По уточнённым данным, в результате нападения погибло девять человек.
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