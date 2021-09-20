Останки ещё семи жертв конфликта в Донбассе извлекли из братской могилы

Эксперты межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта на Донбассе обнаружили братскую могилу в Снежном, откуда извлекли останки семи человек. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, председателя Дарьи Морозовой.

"На кладбище "Овсяное" в Снежном обнаружены останки ещё семи неизвестных жертв украинской агрессии. Всего за месяц работ из захоронений на данной локации подняты тела 35 человек", — заявили в пресс-службе омбудсмена.

По предварительным оценках, на территории кладбища захоронено порядка 50 погибших. Их личности будут идентифицированы.