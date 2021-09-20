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Останки ещё семи жертв конфликта в Донбассе извлекли из братской могилы

По предварительным данным, на территории кладбища захоронено порядка 50 погибших.

20 сентября, 17:10
<p>Фото © d<a href="https://dan-news.info/obschestvo/iz-bratskoj-mogily-v-snezhnom-dostali-pervye-tela-u-odnogo-ih-nih-pulevoe-ranenie-v-golovu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">an-news.info</a></p>

Фото © dan-news.info

Эксперты межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта на Донбассе обнаружили братскую могилу в Снежном, откуда извлекли останки семи человек. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, председателя Дарьи Морозовой.

"На кладбище "Овсяное" в Снежном обнаружены останки ещё семи неизвестных жертв украинской агрессии. Всего за месяц работ из захоронений на данной локации подняты тела 35 человек", — заявили в пресс-службе омбудсмена.

По предварительным оценках, на территории кладбища захоронено порядка 50 погибших. Их личности будут идентифицированы.

Ранее Лайф сообщал, что секретарь СНБО Украины заявил о возможности захвата Донецка и Луганска.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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