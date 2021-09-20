Успеть всё за неделю: Астролог рассказала, как правильно подготовиться к ретроградному Меркурию
Звёзды говорят, что настало время много работать. В ближайшие семь дней нужно успеть доделать все важные дела, пока ближайшая к Солнцу планета их не "затормозила".
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В ближайшую неделю на нас надвигается ретроградный Меркурий, способный помешать личной эффективности и продуктивности. Астролог Лилия Любимова рассказала порталу "Дни.ру" о том, как лучше пережить этот сложный астрологический период. Главный совет от эксперта — перестать, наконец, мечтать и начать усердно работать.
Меркурий будет ретроградным с 27 сентября по 18 октября. По словам Любимовой, у нас есть ещё целая неделя, чтобы оперативно закончить все поездки, подписать необходимые документы, решить вопросы с учёбой, экзаменами и прочими делами, пока мы находимся на пороге ретропериода Меркурия. А эта планета славится способностью "тормозить" намеченные задачи.
Для работы особенно удачными и рентабельными станут понедельник, 20 сентября, в который всё должно идти как по маслу, вторник, наполненный чистым везением, и суббота, 25 сентября, когда Марс и Сатурн будут способствовать успеху в любых начинаниях.
В среду, 23 сентября, уровень энергии пойдёт на спад, в четверг лучше отложить вопросы любви и денег. Пятница принесёт небольшие неурядицы, поэтому лучше радоваться последнему рабочему дню с осторожностью. Воскресный день просто создан для того, чтобы насладиться спокойствием, природой, интересной книгой или фильмом, посещением музея или картинной галереи, дружеским общением.
Ранее Лайф писал, что астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обязательно встретят свою любовь до конца этого года. Вы тоже можете быть среди этих счастливчиков.
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