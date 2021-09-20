В ближайшую неделю на нас надвигается ретроградный Меркурий, способный помешать личной эффективности и продуктивности. Астролог Лилия Любимова рассказала порталу "Дни.ру" о том, как лучше пережить этот сложный астрологический период. Главный совет от эксперта — перестать, наконец, мечтать и начать усердно работать.

Меркурий будет ретроградным с 27 сентября по 18 октября. По словам Любимовой, у нас есть ещё целая неделя, чтобы оперативно закончить все поездки, подписать необходимые документы, решить вопросы с учёбой, экзаменами и прочими делами, пока мы находимся на пороге ретропериода Меркурия. А эта планета славится способностью "тормозить" намеченные задачи.

Для работы особенно удачными и рентабельными станут понедельник, 20 сентября, в который всё должно идти как по маслу, вторник, наполненный чистым везением, и суббота, 25 сентября, когда Марс и Сатурн будут способствовать успеху в любых начинаниях.

В среду, 23 сентября, уровень энергии пойдёт на спад, в четверг лучше отложить вопросы любви и денег. Пятница принесёт небольшие неурядицы, поэтому лучше радоваться последнему рабочему дню с осторожностью. Воскресный день просто создан для того, чтобы насладиться спокойствием, природой, интересной книгой или фильмом, посещением музея или картинной галереи, дружеским общением.