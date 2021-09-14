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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обязательно встретят свою любовь до конца этого года

Вы тоже можете быть среди этих счастливчиков.

14 сентября, 07:50

Фото © freepik

Нелады в личной жизни могут быть предначертаны звёздами. Конечно, рано или поздно у каждого знака зодиака всё пойдёт как нужно в любовных делах. Но из них есть пять, которые должны встретить любовь уже до конца 2021 года.

Фото © freepik

Фото © freepik

Рыбы

В этом году свою любовь в первую очередь обретут Рыбы. Причём как одинокие, так и семейные. Только не стоит думать, что речь идёт об измене. Если одинокие Рыбы встретят нового партнёра, то семейных Рыб в отношениях ждёт новый романтический период.

Овны

У Овнов в текущем году даже самые мимолётные и кажущиеся несерьёзными отношения могут перерасти в большую любовь. Астрологи рекомендуют Овнам обратить внимание на Львов и Стрельцов. Именно с ними романтика может в итоге стать залогом крепкой и дружной семьи.

Львы

Львов, как было сказано, может ожидать большая любовь с Овнами. Но не только. По словам астрологов, в этом году у Львов внезапно может вспыхнуть страсть к бывшему партнёру. Случайная мимолётная встреча пробудит былые чувства, и они, что характерно, будут взаимными.

Весы

Отношения в 2021 году ждут и Весов. Причём им даже не нужно прилагать никаких усилий — вторая половинка найдёт их сама. А тем, кто уже состоит в отношениях или браке, рекомендуется проявлять о партнёре больше заботы и уделять больше внимания. Тогда чувства станут лишь крепче, пишет WMJ.

Стрельцы

Стрельцы уже буквально на пороге своего любовного счастья. Романтические отношения, можно сказать, подкарауливают за углом. Впрочем, несмотря на то что они будут страстными и яркими, не стоит терять голову. Астрологи рекомендуют Стрельцам сполна насладиться начальной стадией этого прекрасного периода.

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Экстрасенс назвал пять знаков зодиака, которые после расставания превратят вашу жизнь в ад

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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