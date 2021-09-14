"Русская Кардашьян" забыла лишь об одном предмете одежды, но эти фото фанаты уже не сотрут из памяти
Модели хватило единственной детали, чтобы сделать образ незабываемым.
Анастасия Квитко может похвастаться кукольным лицом и пышными формами, из-за которых приобрела славу "русской Ким Кардашьян". 26-летняя модель не забывает напоминать поклонникам, что получила данное прозвище не зря.
Девушка поделилась в "Инстаграме" двумя знойными снимками, где предстала в откровенном виде. Для первого кадра она распустила густые локоны, надела кофту с анималистичным принтом, колготки в крупную сетку и ботинки на каблуке. При этом модель решила, что бюстгальтер в таком образе будет лишним, и избавилась от белья, обнажив часть впечатляющего бюста. Ради второго фото красавица, на которой стало ещё меньше одежды, показала эффектный вид сзади.
Фанаты с нетерпением ждут каждый пост своей любимицы и щедро ставят ей десятки тысяч лайков. Этот раз не стал исключением: подписчики засыпали девушку комплиментами, не уставляя удивляться её привлекательности.
Выглядишь горячо❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Роскошная сексуальная женщина
Весь день ждала твоего поста
Я так тебя люблю 💋💋💋💋💋
Анастасия Квитко — модель родом из Калининграда, которая перебралась в США и сотрудничает с зарубежными модными брендами. Однако до сих пор у некоторых пользователей возникают вопросы, обладала ли раньше девушка пышными формами и точёными чертами лица или это заслуги пластических хирургов.
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