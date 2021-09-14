"Русская Кардашьян" забыла лишь об одном предмете одежды, но эти фото фанаты уже не сотрут из памяти

Анастасия Квитко может похвастаться кукольным лицом и пышными формами, из-за которых приобрела славу "русской Ким Кардашьян". 26-летняя модель не забывает напоминать поклонникам, что получила данное прозвище не зря.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Девушка поделилась в "Инстаграме" двумя знойными снимками, где предстала в откровенном виде. Для первого кадра она распустила густые локоны, надела кофту с анималистичным принтом, колготки в крупную сетку и ботинки на каблуке. При этом модель решила, что бюстгальтер в таком образе будет лишним, и избавилась от белья, обнажив часть впечатляющего бюста. Ради второго фото красавица, на которой стало ещё меньше одежды, показала эффектный вид сзади.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Фанаты с нетерпением ждут каждый пост своей любимицы и щедро ставят ей десятки тысяч лайков. Этот раз не стал исключением: подписчики засыпали девушку комплиментами, не уставляя удивляться её привлекательности.

Выглядишь горячо❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ tajk669

Роскошная сексуальная женщина leosmith743

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Весь день ждала твоего поста amellialolls

Я так тебя люблю 💋💋💋💋💋 tejas6029