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Фанаты остались в шоке от нелепой одежды Ирины Шейк, которая превратила её "в перетянутую колбасу"

Чарующая красота модели мало кого оставляет равнодушным. Казалось, испортить её просто невозможно, но, по мнению пользователей, теперь стилистам это удалось.

10 сентября, 14:30

Фото © Instagram / irinashayk

Ирина Шейк поделилась в "Инстаграме" кадром с вечеринки Bulgari x B.Zero1, проходившей в Манхэттене во время Недели моды в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Модель пришла на мероприятие в весьма странном виде. На ней были широкие брюки с заниженной талией и тесный корсет, в котором, казалось, невозможно дышать.

Другие снимки с вечеринки тоже быстро разлетелись по Сети, оставив пользователей в шоке. Они не могли поверить, что кто-то мог сотворить подобное и изуродовать признанную красавицу.

Блин, как ей неудобно во всём этом наряде, грудь передавили, бока и подмышки вывалились, всё выглядит в целом нелепо

Olga

Какой кошмар 😰 Такую красавицу изуродовать и утянуть тисками, аж бедная грудь выпадает

Mary Ann: ❤️❤️❤️

Фото © Instagram / irinashayk / david_roemer

Фото © Instagram / irinashayk / david_roemer

🤣🤣🤣🤣 боди младшей сестры и батины джинсы

Мария

Красивая женщина, но в этом корсете как ветчина выглядит

Other Mother

Также многие переживали из-за причёски Ирины: юзерам пришлось не по вкусу "мокрое" каре. Однако модель не стригла волосы, а надела парик, которому придал соответствующий вид парикмахер Якоб Розенберг.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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