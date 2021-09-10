Фанаты остались в шоке от нелепой одежды Ирины Шейк, которая превратила её "в перетянутую колбасу"

Ирина Шейк поделилась в "Инстаграме" кадром с вечеринки Bulgari x B.Zero1, проходившей в Манхэттене во время Недели моды в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Модель пришла на мероприятие в весьма странном виде. На ней были широкие брюки с заниженной талией и тесный корсет, в котором, казалось, невозможно дышать.

Другие снимки с вечеринки тоже быстро разлетелись по Сети, оставив пользователей в шоке. Они не могли поверить, что кто-то мог сотворить подобное и изуродовать признанную красавицу.

Блин, как ей неудобно во всём этом наряде, грудь передавили, бока и подмышки вывалились, всё выглядит в целом нелепо Olga

Какой кошмар 😰 Такую красавицу изуродовать и утянуть тисками, аж бедная грудь выпадает Mary Ann: ❤️❤️❤️

Фото © Instagram / irinashayk / david_roemer

🤣🤣🤣🤣 боди младшей сестры и батины джинсы Мария

Красивая женщина, но в этом корсете как ветчина выглядит Other Mother