Звёзды прошли тест по школьной программе, который с треском провалила Ивлеева, и результаты удивляют

Блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева не смогла ответить ни на один вопрос, который ей задала Собчак. Пока хейтеры спешили упрекнуть звезду в безграмотности, а фанаты её защищали, споры дошли и до старшего поколения российской эстрады. В разговоре с Daily Storm тест прошли Владимир Винокур, Сергей Жигунов, Никита Джигурда и многие другие.

Владимир Винокур

"Фамилия царя Петра I? — задумался Владимир Натанович. — Меньшиков. Скорее всего, Меньшиков, но совершенно точно не Романов!" Когда прозвучал правильный ответ, Винокур лишь оправдался: "Ах, Романов! Ну я же говорил! Я просто пошутил, когда сказал, что это не он..." А вот автора произведения "Отцы и дети" Владимир назвал не колеблясь: "Тургенев, конечно, — кто ещё мог написать роман "Отцы и дети"? Я его всего перечитал, поэтому тут не ошибусь".

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Сергей Виноградов

Сосо Павлиашвили

А вот у Павлиашвили с историей будет получше. Не то что с литературой: "Какая фамилия была у Петра I? — Романов, естественно!" "Автор книги "Отцы и дети"? — Достоевский!" Когда с того конца провода сказали правильный ответ, певец расстроился: "Блин! А кто? Тургенев. Точно! Я же его читал!"

Сергей Жигунов

А вот звезда "Гардемаринов" ответил правильно на все вопросы, хоть и начал диалог с шутки: "А вы что, дебилов вылавливаете среди кинозвёзд? Что ж, давайте пообщаемся". На восхищения актёр лишь заметил, что он просто учился в школе.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян / Сергей Виноградов

Никита Джигурда

Актёр заявил, что, в отличие от Насти Ивлеевой, у него всё-таки советское образование. Оно и правда помогло ему точно и без ошибок ответить на все вопросы. Кроме того, Джигурда признался — он прекрасно понимает, почему современная молодёжь может не знать ответов и на такие элементарные вопросы: "Но, если честно, я с пониманием отношусь к тому, что молодняк этого не знает. Они учились в другие времена, а то, что сегодня происходит, — это приговор ЕГЭ и Минобрнауки!"

Видео © YouTube / "Осторожно: Собчак"

Кстати, сомнительных эпизодов в последнем выпуске "Осторожно: Собчак" хоть отбавляй. Больше всего зрителей всё равно возмутил тот самый момент, в котором телеведущая пыталась вытащить из Ивлеевой хоть один правильный ответ на вопросы из школьной программы. Ничего из этого так и не вышло. По мнению Насти, книгу "Отцы и дети" написал Лев Толстой, а Пётр I правил в XVI веке.

— Чем знаменита фамилия Джугашвили?

— Без понятия.

— Сталин!

— А-а-а!

— Это Сталин, конечно.

— Ещё одно твоё увлечение. Кем был Георгий Товстоногов?

— Что-то очень знакомое. Э-э, писателем?

— Так, хорошо, театральным режиссёром.