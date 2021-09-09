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Даже папарацци с трудом поверили, что перед ними Вин Дизель, ведь от его мышц не осталось и следа

Журналисты поймали актёра во время отдыха в Италии, где он загорал на яхте и наслаждался солнечной погодой.

9 сентября, 10:57

Фото © Instagram / vindiesel

Популярный 54-летний актёр Вин Дизель, которого все знают по роли Доминика Торетто в серии "Форсаж" и Риддика из одноимённых фильмов, всегда поражал своим накачанным телом. Ни одна картина с ним не обходилась без кадров топлес, на которых звезда щеголяла железобетонным прессом.

Фото © Instagram / vindiesel и Twitter / Page Six

Фото © Instagram / vindiesel и Twitter / Page Six

Однако из-за папарацци жизнь фанатов разрушилась в один миг. Журналисты поймали Вина Дизеля, когда он отдыхал с друзьями на яхте, наслаждаясь солнцем Италии в Портофино. Поэтому в объектив фотографа актёр попал без футболки — и там было на что посмотреть.

Фото © Instagram / vindiesel и Twitter / Page Six

Фото © Instagram / vindiesel и Twitter / Page Six

Актёр веселился в одних шортах, над которыми нависал огромный живот, а пресс и литые мускулы остались лишь в мечтах фанатов. Эти разочаровывающие кадры быстро разлетелись по соцсетям, где поклонники пытались прийти в себя от увиденного.

Фото © Instagram / vindiesel и Twitter / Page Six

Фото © Instagram / vindiesel и Twitter / Page Six

Блин, он что, беременный?

Jeff Sherbekow

Он просто на массе, вы не понимаете

Mohammad

О, мы с Вином на одной диете сидим

Highbrow Haze

Пожарный мечтал сняться для календаря с горячими коллегами и уже через полгода сбросил 25 кг

Пожарный мечтал сняться для календаря с горячими коллегами и уже через полгода сбросил 25 кг

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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