Каменских снялась в маленьком купальнике, повысив фанатам температуру даже на огромном расстоянии

Популярная 34-летняя певица Настя Каменских — один из примеров того, какого успеха можно добиться, если не жалеть себя во время тренировок. Артистка одно время пыталась избавиться от лишнего веса, и на результат её работы фанаты с удовольствием теперь любуются в "Инстаграме".

Фото © Instagram / kamenskux

Сейчас Настя отдыхает в Турции, где ей довелось выступить в отеле Rixos Sungate. Но концерт должен был состояться вечером, а днём певица наслаждалась всеми благами курорта. Она похвасталась фигурой в крошечном купальнике с леопардовым принтом, показав себя фотографу с разных сторон. Распущенные волосы и отсутствие макияжа стали дополнением к естественному образу певицы.

Фото © Instagram / kamenskux

Неотразимая и талантливая❤️ igorstepanov3803

У вас такая фигура! Смотрю — и глаз не оторвать! anastasia__yartseva

Интересно, как Потап реагирует на столь частое расставание... Ещё и с такими фото. Ещё и когда стольким мужчинам нравится Настя😍 _ya_takaya_ne

Фото © Instagram / kamenskux