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Каменских снялась в маленьком купальнике, повысив фанатам температуру даже на огромном расстоянии

Певица не упустила возможности похвастаться фигурой, ради которой она усердно работает в спортзале.

9 сентября, 12:35

Фото © Instagram / kamenskux

Популярная 34-летняя певица Настя Каменских — один из примеров того, какого успеха можно добиться, если не жалеть себя во время тренировок. Артистка одно время пыталась избавиться от лишнего веса, и на результат её работы фанаты с удовольствием теперь любуются в "Инстаграме".

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Сейчас Настя отдыхает в Турции, где ей довелось выступить в отеле Rixos Sungate. Но концерт должен был состояться вечером, а днём певица наслаждалась всеми благами курорта. Она похвасталась фигурой в крошечном купальнике с леопардовым принтом, показав себя фотографу с разных сторон. Распущенные волосы и отсутствие макияжа стали дополнением к естественному образу певицы.

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Неотразимая и талантливая❤️

igorstepanov3803

У вас такая фигура! Смотрю — и глаз не оторвать!

anastasia__yartseva

Интересно, как Потап реагирует на столь частое расставание... Ещё и с такими фото. Ещё и когда стольким мужчинам нравится Настя😍

_ya_takaya_ne

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Фанатам остаётся лишь позавидовать выдержке Потапа, но тот, скорее всего, давно уже привык к такому. Ведь свои отношения звёздная пара скрывала до последнего, и Настя имела свободный статус, который привлекал и одиноких коллег, и излишне пылких фанатов. Потап и Настя поженились лишь в мае 2019 года, расставив все точки над "i".

Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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