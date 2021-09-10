Звезда "Молокососов" чудом осталась жива после того, как её сбил цементовоз на переходе

30-летняя Кэтрин Прескотт и её сестра Меган известны своими ролями близняшек из сериала Skins, выходящего в России под названием "Молокососы". Кэтрин живёт в Штатах и до сих пор снимается в фильмах и сериалах. Её сестра уехала на родину — в Великобританию. Недавно Меган обратилась к своим подписчикам в "Инстаграме" с просьбой о помощи. По словам бывшей актрисы, её сестру сбил цементовоз, когда она переходила дорогу в Нью-Йорке.

Фото © Instagram / skins.page

Меган просит помочь ей попасть в Штаты, ведь из-за ковид-ограничений въезд для рядовых граждан других стран закрыт. Даже в таких критических ситуациях.

Во вторник вечером у меня состоялся самый ужасный телефонный звонок в моей жизни. Мою сестру-близнеца Кэтрин сбил цементовоз, когда она переходила дорогу в Нью-Йорке 7 сентября. После перенесённой сложной хирургической операции вот какой список травм Кэтрин удалось составить: перелом таза в двух местах, обеих ног, ступни и левой руки Меган Прескотт

Кэтрин сильно повезло, что она в принципе выжила. Кроме того, врачи сообщают, что у актрисы был шанс остаться парализованной до конца жизни, но и этого ей удалось избежать. Специалисты надеются, что при правильном лечении и уходе девушка может полностью восстановиться, пишет The Sun. Но загвоздка — если медицинские заботы американские врачи возьмут на себя, ухаживать за Кэтрин некому. Вся её семья живёт за пределами Штатов.

Фото © Instagram / dstarnewsusa

Она одна в Нью-Йорке, без семьи. Мне нужна помощь, чтобы добраться в Нью-Йорк, чтобы помогать ей на этапе восстановления. Я должна ухаживать за ней, пока она снова не начнёт ходить Меган Прескотт