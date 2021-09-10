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Сына Иды Галич срочно доставили в больницу после того, как у него случился припадок с судорогами

Об этом блогерша сообщила в "Инстаграме", извинившись перед всеми фанатами за то, что пропала со всех радаров.

10 сентября, 13:40

Фото © Instagram / galichida

Популярная 31-летняя блогерша Ида Галич на днях выпала из Сети, серьёзно встревожив фанатов. Оказывается, повод к этому действительно был — 8 сентября у полуторагодовалого сына девушки случился странный припадок. Маленького Леона четыре минуты крутило в судорогах, пока мама в ужасе вызывала врачей. "Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни", — призналась она в "Инстаграме". Семью из коттеджного поселка доставили в Морозовскую детскую больницу, где начали проводить обследование.

Фото © Instagram / galichida

Фото © Instagram / galichida

Малышу сперва сделали МРТ, чтобы исключить опухоль и кровоизлияние в мозг, а затем взяли необходимые анализы. Ида всё это время общалась со знакомыми врачами и мамочками в палате, которые её утешали как могли. Блогерша держалась всеми способами, иногда срываясь на слёзы, а вот Леон перенёс все манипуляции стойко (хотя забор крови из вены его и расстроил до глубины души). В итоге врачи пришли к выводу, что бояться нечего, и выписали мальчика.

Фото © Instagram / galichida

Фото © Instagram / galichida

Нас отпустили: все самые страшные диагнозы не подтвердились. Скорее всего, наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить!

Ида Галич

Фото © Instagram / galichida

Фото © Instagram / galichida

Поддержать блогершу с сыном в больницу приехал и Алан Басиев, с которым Ида Галич развелась в начале этого года. Пара прожила в браке всего три года, а о причинах расставания не распространялась. Фанаты решили, что всё дело в деньгах — как никак, в прошлом году Forbes включил Иду в тройку самых богатых инста-блогеров, однако сама девушка это до сих пор отрицает.

Ида Галич рассказала, почему бывший муж подал на развод спустя три года брака, оставив её с ребёнком

Ида Галич рассказала, почему бывший муж подал на развод спустя три года брака, оставив её с ребёнком

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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