Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил девять человек

Сев в такси возле дома, 18-летний Тимур Б. доехал до железнодорожного вокзала Пермь-2. Парень вышел из машины и направился на автобусную остановку, где простоял несколько минут и пошёл дальше. Ружьё и экипировку он нёс в большой чёрной сумке. Пройдя около 150 метров до безлюдного места, студент переоделся, достал оружие и зашёл на территорию университета.