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Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил девять человек

Парень доехал до местного вокзала, прошёл чуть больше сотни метров, переоделся и направился в учебное заведение.

20 сентября, 16:57

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза. Видео © Telegram / SHOT

Камеры уличного наблюдения сняли маршрут студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете. Видеозапись опубликовал SHOT.

Сев в такси возле дома, 18-летний Тимур Б. доехал до железнодорожного вокзала Пермь-2. Парень вышел из машины и направился на автобусную остановку, где простоял несколько минут и пошёл дальше. Ружьё и экипировку он нёс в большой чёрной сумке. Пройдя около 150 метров до безлюдного места, студент переоделся, достал оружие и зашёл на территорию университета.

Студент из Ирака закрыл своим телом девушку, когда в пермском университете началась стрельба

Студент из Ирака закрыл своим телом девушку, когда в пермском университете началась стрельба

Как сообщал Лайф, в результате стрельбы погибло по меньшей мере шесть человек, ещё более двадцати получили различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. Студента обезвредил инспектор ДПС, чей наряд первым приехал на место происшествия. Полицейский ранил Тимура ответным огнём, сейчас парень в реанимации. Как рассказала мать стрелка на допросе, сын приобрёл оружие на свои деньги, имея соответствующую лицензию. Лайф публиковал видео, на котором студент покупает патроны к ружью.

Лайф публикует текст: Перед атакой пермский стрелок оставил записку с просьбой позаботиться о коте

Лайф публикует текст: Перед атакой пермский стрелок оставил записку с просьбой позаботиться о коте

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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