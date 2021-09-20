Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил девять человек
Парень доехал до местного вокзала, прошёл чуть больше сотни метров, переоделся и направился в учебное заведение.
Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза. Видео © Telegram / SHOT
Камеры уличного наблюдения сняли маршрут студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете. Видеозапись опубликовал SHOT.
Сев в такси возле дома, 18-летний Тимур Б. доехал до железнодорожного вокзала Пермь-2. Парень вышел из машины и направился на автобусную остановку, где простоял несколько минут и пошёл дальше. Ружьё и экипировку он нёс в большой чёрной сумке. Пройдя около 150 метров до безлюдного места, студент переоделся, достал оружие и зашёл на территорию университета.
Как сообщал Лайф, в результате стрельбы погибло по меньшей мере шесть человек, ещё более двадцати получили различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. Студента обезвредил инспектор ДПС, чей наряд первым приехал на место происшествия. Полицейский ранил Тимура ответным огнём, сейчас парень в реанимации. Как рассказала мать стрелка на допросе, сын приобрёл оружие на свои деньги, имея соответствующую лицензию. Лайф публиковал видео, на котором студент покупает патроны к ружью.
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