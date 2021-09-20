НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Студент из Ирака закрыл своим телом девушку, когда в пермском университете началась стрельба

Парень не растерялся, несмотря на весь ужас происходящего, и повёл себя как настоящий герой.

20 сентября, 14:20

Кадр из видео © LIFE. Фото © Соцсети

Сегодня в Перми разыгралась трагедия. 18-летний Тимур Б. открыл в государственном университете стрельбу, в результате которой погибло девять человек. Среди тех, кто в страшный момент оказался на месте расправы, был и студент из Ирака Абдулла Обаид Маитам Обаид, пишет РИА "Новости". Нападавший успел ранить его друга.

Кадр из видео © LIFE

Кадр из видео © LIFE

В перерыве я стоял у фонтана, недалеко от главного корпуса, увидел молодого человека в чёрном с оружием, он начал стрелять. Прямо у фонтана. Люди побежали

Абдулла Обаид Маитам Обаид

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Однако, несмотря на весь ужас происходящего, Абдулла рискнул собой ради других. Третьекурсник рассказал, как прикрыл собой от пуль девушку, когда раздались выстрелы.

Рядом была девушка, она легла на землю, когда раздались выстрелы. Я защищал её

Абдулла Обаид Маитам Обаид

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в пермском университете. Видео © "МВД Медиа"

Обезвредил стрелка сотрудник ДПС Константин Калинин. Он занимался оформлением ДТП, когда очевидец сообщил о нападении в вузе. Младший лейтенант с напарником сразу отправился к университету. "Забежав в здание на первый этаж, я увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Я окрикнул его: "Бросай!" Вооружённый молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие", — волнуясь, рассказал Константин. По данным Лайфа, в результате стрельбы погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. 20 получили ранения разной степени тяжести.

Открытый сейф, патроны на кровати: Лайф публикует видео из квартиры пермского стрелка

Открытый сейф, патроны на кровати: Лайф публикует видео из квартиры пермского стрелка

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Мать пермского стрелка рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия

сегодня в 15:27

"Скорбим всей страной": Сборная России по футболу обратилась к родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

сегодня в 08:36

Мама написала милый пост о "прекрасных дочурках", но вскоре её задержали по подозрению в их убийстве

сегодня в 13:48

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

сегодня в 09:45

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс выйти на первое место в РПЛ

сегодня в 15:27

Новости партнеров

Layer 1