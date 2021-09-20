Студент из Ирака закрыл своим телом девушку, когда в пермском университете началась стрельба

Сегодня в Перми разыгралась трагедия. 18-летний Тимур Б. открыл в государственном университете стрельбу, в результате которой погибло девять человек. Среди тех, кто в страшный момент оказался на месте расправы, был и студент из Ирака Абдулла Обаид Маитам Обаид, пишет РИА "Новости ". Нападавший успел ранить его друга.

В перерыве я стоял у фонтана, недалеко от главного корпуса, увидел молодого человека в чёрном с оружием, он начал стрелять. Прямо у фонтана. Люди побежали

Однако, несмотря на весь ужас происходящего, Абдулла рискнул собой ради других. Третьекурсник рассказал, как прикрыл собой от пуль девушку, когда раздались выстрелы.

Обезвредил стрелка сотрудник ДПС Константин Калинин. Он занимался оформлением ДТП, когда очевидец сообщил о нападении в вузе. Младший лейтенант с напарником сразу отправился к университету. "Забежав в здание на первый этаж, я увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Я окрикнул его: "Бросай!" Вооружённый молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие", — волнуясь, рассказал Константин. По данным Лайфа, в результате стрельбы погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. 20 получили ранения разной степени тяжести.