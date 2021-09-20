В распоряжении Лайфа оказались кадры из квартиры студента, который сегодня утром устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. На кадрах обычная комната: стол, книжные полки, компьютер, кровать, — если бы не сейф, в котором хранилось оружие, и не патроны, составленные прямо на кровати.