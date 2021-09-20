Открытый сейф, патроны на кровати: Лайф публикует видео из квартиры пермского стрелка
Сегодня утром студент должен был отправиться на занятия, но вместо этого взялся за оружие.
Квартира пермского стрелка. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры из квартиры студента, который сегодня утром устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. На кадрах обычная комната: стол, книжные полки, компьютер, кровать, — если бы не сейф, в котором хранилось оружие, и не патроны, составленные прямо на кровати.
По данным источника Лайфа, в общей сложности в квартире обнаружили 21 патрон.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.
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