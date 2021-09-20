Отец пермского стрелка заявил, что сына не интересовало ничего, кроме компьютера

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете студент не гулял с друзьями и помимо оружия интересовался только компьютером. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал отец парня, который после развода живёт в другом городе.

"Сколько я с ним ни общался, он увлечён только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" [Он отвечает] "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", — вспоминает мужчина.

По его словам, он должен был прилететь в Пермь, но после случившегося все следственные действия с ним будут проходить в Самаре, где сейчас проживает мужчина. О трагедии, которую устроил его сын, он узнал от собственной матери. Шокированный новостями он позвонил экс-супруге, но и та внятно объяснить ничего не смогла.

"Сначала мне позвонила мама моя, сказала — так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амёба какая-то, ничего сказать нормально не может", — рассказал отец студента.