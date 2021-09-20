По словам собеседника Лайфа, действия городских властей во время пандемии были мотивированными и грамотными. Это высоко оценил избиратель, прийдя на выборы и отдав свой голос за "Единую Россию".

Вице-спикер Государственной думы предыдущего созыва, секретарь московского городского регионального отделения "Единой России" Пётр Толстой прокомментировал слухи о том, что сразу после выборов столицу могут "закрыть "на карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Своими мыслями Толстой поделился с корреспондентом Лайфа.

Толстой оценил, возможен ли локдаун по коронавирусу в Москве после выборов. Видео © LIFE

По словам политика, власти Москвы принимают решения об ограничениях очень взвешенно и в зависимости от того, как меняется график по заболеваемости.

"Будем надеяться, что этого не произойдёт, но, если количество заболевших будет расти, а самое главное, количество летальных исходов будет расти, глава любого субъекта РФ вынужден будет иногда принимать и непопулярные решения", — рассуждает в беседе с Лайфом Толстой.

Он отметил, что действия городских властей во время пандемии были мотивированными и грамотными. Жителям и гостям столицы на каждом этапе разъяснялось, почему принимается то или иное решение. Этот факт, по мнению Толстого, повлиял и на исход минувших выборов.

"Это сыграло в плюс, в том числе и по явке, и по результатам "Единой России" на выборах, потому что люди поддерживают заботу об их безопасности и здоровье", — добавил он.