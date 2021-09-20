Окончательные итоги думских выборов будут утверждены 24 сентября
По данным ЦИК, лидирует "Единая Россия", которая набрала почти 50% голосов избирателей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Окончательное утверждение итогов прошедших в России выборов в Государственную думу запланировано на пятницу, 24 сентября. Об этом журналистам сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Я пока никого не поздравляю, пока мы официально не подведём итоги уже окончательно. В пятницу мы наметили всё сделать. Тогда всех поздравим и поблагодарим", — сказала она.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин.
Комментариев: 0