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Кандидаты из "списка Собянина" одержали победу на выборах во всех округах Москвы

Мэр города поблагодарил жителей столицы, поддержавших "Единую Россию".

20 сентября, 12:55
<p>Фото © ТАСС / Evgenij Razumnyj</p>

Фото © ТАСС / Evgenij Razumnyj

В ходе выборов в Госдуму кандидаты из "списка Собянина" одержали победу во всех округах Москвы. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города", — отметил Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил всех голосовавших за "Единую Россию", наблюдателей, Общественный штаб и команду партии. Он назвал выборы важнейшими и подчеркнул, что результаты определят пятилетнюю стратегию развития РФ.

В "список Собянина" вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы

В "список Собянина" вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы

Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку прошедших в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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