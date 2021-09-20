Кандидаты из "списка Собянина" одержали победу на выборах во всех округах Москвы

В ходе выборов в Госдуму кандидаты из "списка Собянина" одержали победу во всех округах Москвы. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города", — отметил Собянин.