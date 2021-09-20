Кандидаты из "списка Собянина" одержали победу на выборах во всех округах Москвы
Мэр города поблагодарил жителей столицы, поддержавших "Единую Россию".
Фото © ТАСС / Evgenij Razumnyj
В ходе выборов в Госдуму кандидаты из "списка Собянина" одержали победу во всех округах Москвы. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москвичи проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города", — отметил Собянин.
Мэр Москвы поблагодарил всех голосовавших за "Единую Россию", наблюдателей, Общественный штаб и команду партии. Он назвал выборы важнейшими и подчеркнул, что результаты определят пятилетнюю стратегию развития РФ.
Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку прошедших в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.
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