На трёх избирательных участках в России отменили результаты голосования
По словам Памфиловой, 25 830 бюллетеней в 35 субъектах России были признаны недействительными.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге на трёх избирательных участках были отменены итоги голосования на думских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"На сей момент отменены итоги голосования на трёх избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования", — сказала она в информационном центре ЦИК.
Памфилова отметила, что 25 830 бюллетеней в 35 субъектах России признаны недействительными, у ЦИК также имеются основания для отмены выборов на шести-семи участках в Санкт-Петербурге. При этом, по словам главы ЦИК, нарушений на выборах стало значительно меньше.
Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку прошедших в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.
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