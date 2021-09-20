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На трёх избирательных участках в России отменили результаты голосования

По словам Памфиловой, 25 830 бюллетеней в 35 субъектах России были признаны недействительными.

20 сентября, 12:48
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге на трёх избирательных участках были отменены итоги голосования на думских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"На сей момент отменены итоги голосования на трёх избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования", сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова отметила, что 25 830 бюллетеней в 35 субъектах России признаны недействительными, у ЦИК также имеются основания для отмены выборов на шести-семи участках в Санкт-Петербурге. При этом, по словам главы ЦИК, нарушений на выборах стало значительно меньше.

Памфилова объявила выборы в России состоявшимися

Памфилова объявила выборы в России состоявшимися

Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку прошедших в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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