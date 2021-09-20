На трёх избирательных участках в России отменили результаты голосования

В Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге на трёх избирательных участках были отменены итоги голосования на думских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"На сей момент отменены итоги голосования на трёх избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования", — сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова отметила, что 25 830 бюллетеней в 35 субъектах России признаны недействительными, у ЦИК также имеются основания для отмены выборов на шести-семи участках в Санкт-Петербурге. При этом, по словам главы ЦИК, нарушений на выборах стало значительно меньше.