Матвиенко заявила о планах расширения практики электронного голосования

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) очень хорошо себя проявило во время прошедших выборов, поэтому в будущем планируется его расширять. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со своим коллегой из Парламента ЮАР Амосом Масондо.

"Мы внедрили в этом году через новые технологии систему дистанционного электронного голосования в семи регионах. Электронное голосование себя очень хорошо проявило, мы планируем его в будущем расширять", — проанонсировала она.

В Минцифры также заявили о готовности расширить электронное голосование на всю страну. В шести регионах, где применялась эта система, каждый десятый пользователь сервиса "Госуслуги" голосовал дистанционно.

Ранее Лайф писал, что итоговая явка на онлайн-голосование в шести регионах РФ составила 93,21%. По общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней, принято — 587 349.