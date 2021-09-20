Матвиенко заявила о планах расширения практики электронного голосования
По оценке спикера Совфеда, такая форма волеизъявления очень хорошо себя проявила во время выборов 17–19 сентября.
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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) очень хорошо себя проявило во время прошедших выборов, поэтому в будущем планируется его расширять. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со своим коллегой из Парламента ЮАР Амосом Масондо.
"Мы внедрили в этом году через новые технологии систему дистанционного электронного голосования в семи регионах. Электронное голосование себя очень хорошо проявило, мы планируем его в будущем расширять", — проанонсировала она.
В Минцифры также заявили о готовности расширить электронное голосование на всю страну. В шести регионах, где применялась эта система, каждый десятый пользователь сервиса "Госуслуги" голосовал дистанционно.
Ранее Лайф писал, что итоговая явка на онлайн-голосование в шести регионах РФ составила 93,21%. По общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней, принято — 587 349.
Накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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